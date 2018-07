Labyrint peněz - rodinná hra

Během prázdninových víkendů (od 7. 7. do 26. 8. 2018). Program je ZDARMA v rámci vstupného do expozice, zúčastnit se ho můžete kdykoliv od 11.00 do 16.00. Hra je vhodná pro předškoláky i dospělé, připraveno je více úrovní.

Pronikněte do spletitého labyrintu financí. Díky podpoře ČSOB si u nás během prázdninových víkendů můžete v rámci běžného vstupného zahrát hru, která vám přiblíží, jak fungují peníze. Menší děti si vyzkouší, co obnáší zkrotit rodinný rozpočet. Dospělým nastíníme základní principy a fakta ze světa ekonomiky. Dozvíte se, jak a proč vznikly peníze, za co je lidé dostávají a proč je výdělek daněn.

Na úspěšné hospodáře čekají odměny! Program vznikl za finanční podpory ČSOB, a.s.