Hafparáda - Lužánecký Park Brno

"Nekupuj, adoptuj v praxi" .....

"Adopťáčci všech zemí - spojte se" - to jsou hesla, navozující téma celé akce...

°°° CHARITATIVNÍ SRAZ ADOPTOVANÝCH PEJSKŮ Z CELÉ REPUBLIKY °°° POKUS O REKORD - NEJVÍCE ADOPŤÁČKŮ NA JEDNOM MÍSTĚ °°°

Přátelé, pojďme se potkat - my všichni, kdo máme svého psího parťáka adoptovaného, nikoliv koupeného.....pojďme ukázat světu, že v útulcích/azylech/depozitech napříč republikou je spousta krásných originálů, kteří dokáží být jedinečnými parťáky a vděčnými společníky.....

°°° Zapojte se do pokusu o rekord pod dohledem oficiálního komisaře České knihy rekordů o největší počet "adopťáčků" na jednom místě....kolik se nás sejde? Deset, padesát, sto? (registrace k rekordu bude probíhat na místě - poplatek 100,- Kč na podporu Psího Hospice) °°°

°°°HAFparáda je akcí charitativní - výtěžek z ní jde na podporu Psího hospice v Bukovince, který provozuje spolek Dejte nám šanci. Hospic poskytuje přechodný či trvalý domov psům starým, týraným, nemocným či handicapovaným, psům opuštěným, vyhozeným z množíren. Snaží se jim zde dvacetičtyřhodinovou péčí uzdravit rány na těle i na duši způsobené lidmi. Snaží se napravit to, co jiní pokazili. Učí psy znovu věřit lidem. (www.dejtenamsanci.cz)

°°° A na co všechno se můžete těšit?

Program budeme postupně zveřejňovat, ale už teď vám můžeme slíbit, že se nudit nebudete....

Čekají vás věci naučné i pro zábavu, věci psí i nepsí, něco pro malé i pro velké, něco dobrého k jídlu i pití....

Tak si zapište do diářů SOBOTA 23.6.2018 ODPOLEDNE a přijeďte za námi do BRNA do LUŽÁNEK.....

Budeme vděční, pokud o naší akci řeknete co nejvíce lidem kolem vás, pokud jí nasdílíte, pokud na ní pozvete vaše kamarády a přátele - ať se nás sejde co nejvíce a založíme tak novou tradici každoročního červnového adopťáckého setkávání.....