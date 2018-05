Komedie omylů v divadle zámku Valtice

Britské divadelní uskupení Idle Discourse představuje Komedii omylů, dílo Williama Shakespeara z roku 1593. Komedie bude uvedena v barokním divadle ve Valticích.

Komedie omylů patří mezi nejzábavnější a nejabsurdnější díla britského dramatika. Antifolus Syrakuský a jeho sluha Dromio jsou vyplaveni na pobřeží Efesu. Ani jeden z nich netuší, že připluli do země, kde žijí jejich identická dvojčata, která oba dlouhá léta považovali za ztracená. Hrdinové jsou rázem vtažení do víru událostí plných nejasností, falešných identit a především naštvaných manželek, příběh však nakonec vyústí v dojemné rodinné shledání.

Od roku 2015, kdy bylo zámecké divadlo ve Valticích po rekonstrukci znovu otevřeno, bude tato nová odvážná produkce vůbec první převážně anglickou hrou, která zde bude uvedena. Cílem produkce je snoubit moderní divadelní prvky, ale zároveň zachovat Shakespearův temperamentní humor a to vše s ohledem na historické prostředí zámku a za využití barokní mašinérie, která je srdcem divadla.

Londýnský režisér Dan Dawes je vycházejícím hercem, režisérem a scénáristou. Mezi jeho poslední projekty patří například Tales from Star City, Steel Tumbleweed nebo také The Signalman. Se Shakespearem se však nesetkává poprvé, jako režisér je podepsán například pod dramatem Perikles, zinscenovaným pro Titchfield Festival Theatre, či Macbetha pro projekt RSC’s Open Stages. Idle Discourse, uskupení založené v roce 2016 je převážně postaveno na vyprávění příběhů. Zakladatelem projektu je právě Dan Dawes, který se na něm podílí společně s producentkou Ninou Flitman. Díky schopnosti projektu ponořit se až do hlubin lidské duše si mohou diváci plně vychutnat radost a požitek z divadla.

Komedie omylů bude ve valtickém zámeckém divadle uvedena od 8. do 10. června, začátek vždy v 16:00.