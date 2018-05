Komiks v Galerii Vaňkovka Brno

A je to návrat ve velkém stylu – jedná se v historii soutěže o 4. ročník a dosud největší prezentaci studentských prací. Odborná porota jich letos posuzovala 68 a udělila první tři místa v české a slovenské kategorii. Vítěze z Čech a Slovenska vyslala na mezinárodní festival komiksu do francouzského města Angoulême. Většinu studentských prací uvidíte ve Vaňkovce od 11. do 27. května. Součástí výstavy budou i komiksy dvou profesionálů – Jaromíra 99 a Branka Jelinka - výrazných osobností české a slovenské komiksové scény.

Témata studentských prací naznačují, že komiks není jen čtením pro děti, ale dokáže reflektovat i žhavá společenská témata nebo naopak niterné osobní prožitky. Přijďte se do Vaňkovky podívat, počíst si a v rámci doprovodného programu i tvořit příběhy, soutěžit o ceny a vyfotit se s komiksovými hrdiny letošní výstavy – Oskarem Edem a Emilem Zátopkem.

11. května 2018

16.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (Hlavní pódium Galerie Vaňkovka)

EN.DRU & Tomáš Kučerovský / Kreslení live

17.30 CS.KOMIKS.17 & DISKUSE S HOSTY (Malý sál Café Práh)

JAROMÍR 99 A BRANKO JELINEK / Vítězové soutěže CS.KOMIKS a účastníci festivalu v Angoulême

Tomáš Prokůpek a český komiks v Japonsku

19. května 2018

10.00 OBJEVTE SVÉHO KOMIKSOVÉHO HRDINU

10.30 PŘIJĎTE TVOŘIT PŘÍBĚHY

Kreslení je zábava! Přesvědčte se o tom se studenty Ateliéru animace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vy sami ovlivníte, kudy se krátký příběh bude ubírat.

14.00 HISTORICKÝ KOMIKS & SOUTĚŽ O CENY S ŠÉFREDAKTOREM ABC ZDEŇKEM LEŽÁKEM

Víte, kdy začal vycházet první komiks v legendárním Ábíčku? Odpověď a mnohem víc se dozvíte od autora historických komiksů. Soutěžte o komiksový Speciál ABC.

15.00 ŽIVÉ KRESLENÍ: HEARTS OF CREATION

Buďte svědky toho, jak se rodí obraz obřích rozměrů.

Přijďte si vybrat!

Přijďte si k nám pro inspiraci.