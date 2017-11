Další vstupenky do divadla

Lenka Dusilová živě a Markéta Vacovská v boxerském ringu v inscenaci One Step Before the Fall. Hypnotická hlasová a zvuková vlna v podání zpěvačky Lenky Dusilové a silový tanec Markéty Vacovské se v jediném momentu střetávají uprostřed boxerské arény. Multižánrový projekt uskupení Spitfire Company a Damúza tematizuje motiv boje, vyčerpanosti, projevů Parkinsonovy choroby a kolapsu. „Létám jako motýl, bodám jako včela. Tvoje pěsti nemohou zasáhnout to, co tvoje oči neuvidí.“ Muhammad Ali Věnováno Muhammadu Alimu a všem bojovníkům kolem nás.

