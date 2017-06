UEC 2017 / European Cyclo-Cross Championships

Program

Pátek 03.11.2017 (vstup volný)

13:00 – 14:00 inspekce trati

14:00 – 16:00 oficiální trénink

15:30 – 18:00 výdej startovních čísel pro kategorie Masters

Sobota 04.11.2017 (vstup volný)

09:00 – 09:30 oficiální trénink

10:00 – 10:30

UEC ME Masters Muži 75+ 2 okruhy

UEC ME Masters Muži 70-74 2 okruhy

UEC ME Masters Ženy 60+ 2 okruhy

UEC ME Masters Ženy 55-59 2 okruhy

UEC ME Masters Ženy 50-54 2 okruhy

10:45 – 11:30

UEC ME Masters Muži 65-69 30 minut

UEC ME Masters Muži 60-64 30 minut

UEC ME Masters Ženy 45-49 30 minut

UEC ME Masters Ženy 40-44 30 minut

11:45 – 12:30

UEC ME Masters Muži 55-59 30 minut

UEC ME Masters Muži 50-54 30 minut

12:45 – 13:45

UEC ME Masters Muži 45-49 40 minut

UEC ME Masters Muži 40-44 40 minut

UEC ME Masters Ženy 35-39 40 minut

UEC ME Masters Ženy 30-34 40 minut

14:00 – 15:00

UEC ME Masters Muži 35-39 50 minut

UEC ME Masters Muži 30-34 50 minut

15:00 – 15:30 slavnostní vyhlášení UEC Muži a Ženy Masters

Neděle 05.11.2017

08:15 – 08:45 oficiální trénink

09:00 – 09:50 UEC ME Junioři

10:00 – 10:10 slavnostní vyhlášení UEC ME Junioři

10:15 – 11:05 UEC ME Ženy U23

11:15 – 11:25 slavnostní vyhlášení UEC Ženy U23

11:30 – 12:30 UEC ME Muži U23

12:40 – 12:50 slavnostní vyhlášení UEC ME Muži U23

13:00 – 13:55 UEC ME Ženy Elite

14:05 – 14:15 slavnostní vyhlášení UEC ME Ženy Elite

14:30 – 15:40 UEC ME Muži Elite

15:50 – 16:00 slavnostní vyhlášení UEC ME Muži Elite

16:00 – 16:20 tisková konference