Kecičky a písničky rodinný talkshowrecitál

Známá režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská, její manžel Richard Krajčo a rodinný TALKSHOWRECITÁL o tom, „jak to vidí ona, aneb on to vidí často jinak“. Pokec, zábava, domácí pohoštění, akustická kytara, kopák, písně kapely Kryštof a možná i nějaké to překvapení.