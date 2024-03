Divadlo NIE: Přicházíme z daleka/We Come from Far, Far Away

Uvnitř stanu je menší stan a uvnitř něho chlapec. Urazil dlouhou cestu, většinou na vlastní pěst. Může ukázat, co si vzal s sebou, vysvětlit, proč se na cestu vydal, může popsat, kudy cestoval, ale jak jeho příběh skončí, to říct zatím nemůže. Inscenace Přicházíme zdaleka (We Come from Far, Far Away) líčí příběh dvou chlapců z Aleppa putujících do Norska. Na pozadí cesty přes Turecko, Řecko, Makedonii a dál až do Osla se tu vypráví o věcech, lidech a místech a v neposlední řadě také o životě a smrti. Inscenace o uprchlictví a uprchlících určená pro mladší publikum i dospělé se hraje uvnitř mongolské jurty a využívá živou hudbu, storytelling, klauniádu, stínové divadlo a malý stan.

Velký příběh z intimní vzdálenosti. V roce 2017 získala inscenace prestižní cenu Hedda Award za nejlepší představení pro mládež. Určeno všem divákům, dospělým i dětem od 10 let.