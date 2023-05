THIS IS NOT A LOVE SONG / Ufftenživot

Divadlo This is not a love song od Ufftenživot

! Nutnost rezervace: https://budejovickymajales.cz/program/374

Melodie. Refrén. Slova. Choreografie. Obraz.

Populární písně, stejně jako celý hudební průmysl, ovlivňují náš život, ať chceme nebo ne. Někdy jsme pasivními posluchači, jimž se písně jen tak mimoděk ukládají do paměti a podvědomí a jindy pro nás popstars a hudební skupiny představují vzory a ikony, ke kterým se od mala upínáme. Podle Darwina jsou všechny písně o lásce a sexu. Možná, že vizionářsky předvídal jak bude vypadat hudební průmysl v dnešní době.

Tři jedinci jedné generace zkoumají na jevišti všudypřítomnost a sílu populárních písní. Do jaké míry jsme složeni ze střípků a znaků útočících videoklipů? Uvědomujeme si to? Jakými nositeli informací a hodnot se pak stáváme my?

Autorský tým: Sára Arnstein, Nataša Bednářová/Martin Belianský, Kateřina Císařová, Lucia Čižinská, Bára Zmeková, Natálie Rajnišová, Štěpán Hejzlar

Představení se odehrává za podpory Výstaviště České Budějovice a.s..