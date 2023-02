Animace hravou formou, výstava inspirovaná díly Karla Čapka nebo obří Mraveniště – v písecké Sladovně se o jarních prázdninách zabaví každý!

Největší galerie pro děti a jejich dospělé, písecká Sladovna, nabízí řadu zábavných projektů plných kreativity, poznání a inspirace, které zabaví malé i velké. V této netradiční budově je dovoleno vše – výstav se můžete dotýkat, hrát si s interaktivními prvky, poznávat a objevovat svět po svém. Nejoblíbenějším místem je Mraveniště – obří dřevěný labyrint plný prolézaček, skluzavek a tunelů. Nasaďte se tykadla, staňte se mravencem a prozkoumejte všechna zákoutí, navštivte mravenčí královnu. Nejmenší děti (0–6 let) čeká Pilařiště, kouzelný prostor inspirovaný ilustrátorem dětských knih Radkem Pilařem. Děti zde všemi smysly poznávají samy sebe a okolní svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti, tvořivost a fantazii. Ponořit se do kouzelného světa animace můžete v unikátním ráji animátorů – Animáriu. Dvě profesionálně vybavení animační studia umožní experimentovat, hrát si a tvořit. Prozkoumejte základní principy, na kterých stojí práce animátora a jazyk animovaného filmu. Továrna na utopii, rodinná expozice z dílny královéhradeckého Divadla Drak, zdobí Sladovnu pouze do konce března. Otevírá například otázky: co bylo dřív: text, nebo ilustrace? Jak Karel Čapek vnímal budoucnost v minulosti? Jaká bude minulost v budoucnosti? Jaká je tvá představa o dokonalé budoucnosti? Minout byste neměli šest interaktivních objektů inspirovaných díly Karla Čapka. Návštěvníci tak mohou zavítat do Prostoru pro nesmrtelnost Karla Czecha nebo si vyrobit trochu božské energie na Šlapadle na absolutno Terezy Vašíčkové. Milovníci knih a příběhů v nich ukrytých ocení Hnízdo ilustrace – velký prosvětlený prostor, kde uniknete z každodenního shonu do pohádky. Součástí je také tvořivý koutek, ve kterém si můžete vyrobit vlastní knihu.

Písecká Galerie hrou se také zapojila do akce Suchej únor – 17. a 28. února si tedy připravila pro návštěvníky doplňkový program v podobě Vodního zážitkového baru. Umožní vám zjistit, jaké to je pít všemi smysly a připít si na zdraví například vodou ze studánky z místních lesů. V období jarních prázdnin (6. 2.–19. 3.) má Sladovna otevřeno v časových blocích denně od 9 do 17 hodin. Vstupenky najdete na www.sladovna.cz.

Při zakoupení jakékoli vstupenky mají návštěvníci zdarma vstup do dalších dvou místností – stálé expozice o Radku Pilařovi a Malé galerie, kde nyní vystavuje obrazy umělec David Čáp. Výlet do písku můžete završit navštívením dominanty města – nestaršího kamenného mostu ve střední Evropě nebo procházkou historickým centrem.