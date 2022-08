Piknik pro tři - vol. 2

PIKNIK pro tři muže, místa, styly... a jeden divadelní dvůr, který vše propojí v jedinečné odpolední multižánrové setkání pod švestkami. 14:00 zahájení 15:00 MUŽ VERSUS OSUD | Jiří Šmirk aka Pírko (Storytelling.cz) Jeden vypravěč. Tři příběhy. Tři mužští hrdinové čelící osudu. Od tradice po současnost. Jak obstojí samotářští protagonisté v nenadálých zkouškách? 17:00 THE PLAYGROUND OF THE UNCONSCIOUS SELF | Arman Kupelyan The Playground of the Unconscious Self je sólová inscenace využívající techniky klaunérie a inspirovaná tancem butó. Představení vás zavede do niterního světa jednoho člověka a nabídne jeho intimní pohled na prožívání řady všedních zkušeností: zážitky z dětství, traumata, milostné příběhy, sexuální touhy, cílevědomost, náhodnost. 19:00 AUTOMAT NA FILMY | Buchty a loutky Ptáci. Babička. Terminátor. Údolí včel. Sám doma 2. Tmavomodrý svět. Titanic. Vy zadáte do AUTOMATU název filmu, který byste rádi viděli a AUTOMAT vám jej vzápětí přehraje. Neexistuje film, který by AUTOMAT neměl v archivu. Totální improvizační nasazení diváku a Buchet a loutek. Delikatesy. Celé odpoledne zpestří další chuťovky: Jsi na řadě! aneb házej, míchej, hádej (herní koutek). Hry pomáhaly lidem zahnat nudu a tříbit mysl od nepaměti. Pojdte si i vy zkusit najít tu vaši srdcovou. Deskové, společenské i pohybové hry tu budou jen pro Vás. Podcast Pochlap se (poslech) „Někdy hodně mlčíme, jindy moc řečníme, ale často se bojíme opravdu otevřeně mluvit,“ říká autor podcastu Pochlap se Václav Rouček. V rozhovorech s kluky a muži z ruzných společenských bublin otevírá otázky dnešní maskulinity.

Co vlastně dnes znamená být chlap, kdy kluci brečí a jaké mají vzory? Oheň v kuchyni (občerstvení) Člověk je jediný živočich, který ovládl oheň a využívá ho k přípravě jídla. Pojďme ochutnat pokrm, který vznikl na otevřeném ohni, pod širým nebem pod rukama muže. Čtení pod švestkou (posezení) Možnost tichého seznámení se s knihami a texty předních současných českých spisovatelů a pohodové listování literárním měsíčníkem časopisu Host.