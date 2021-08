Rodinný festival na Švestkovém Dvoře

Již tento víkend (13. – 15. 8.) zaplní Švestkový Dvůr v Malovicích u Netolic divadlo, muzika, tanec a rozmanité workshopy pro děti i rodiče.

Od pátečních 17:00 až do nedělních 16:00 se zde představí celá řada uměleckých souborů a umělců z Česka i zahraničí s multižánrovým programem, ze kterého si vyberou děti všech věkových kategorií. V pátek festival zahájí studio DAMÚZA s loutkovou pohádkou s živou hudbou Z tajného deníku Smolíčka Pé, po kterém se představí nonverbální, interaktivní, novocirkusové Hnízdo na nitkách od FysioART. Páteční program zakončí duo Baumann & Henderson, které tvoří členové domácího divadla Continuo, s fyzickým představením HOW THINGS GO.

Sobotní program začne ve 14:00 divadelním představením Frutti di mare od souboru Anička a letadýlko, po kterém bude pokračovat několik dalších divadelních představení. V 15:00 rozloží Waxwing Company své Loutkoviště – pět originálních samostojných konstrukcí pro loutkové divadlo s různými kulisami a sadou loutek určených do veřejného prostoru otevřených ke hře a rozvíjení fantazie celé rodiny, které bude k dispozici až do večerních hodin. V 17:00 si všichni bez rozdílu věku mohou zatancovat na jednu z mála profesionálních kapel, která se věnuje výhradně moderní dětské tvorbě – Pískomil se vrací. Sobotní večer zakončí vyprávěním autorských příběhů u ohně Jiří Šmirk aka Pírko vypravěč (Storytelling CZ). Nedělení program zařídí Loutky bez hranic s loutkovou pohádkou Bramborové království a DAMÚZA s loutkovou pohádkou Honza pták. Kompletní program naleznete na webu Švestkového Dvora a FB události.