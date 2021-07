Svinenské čtení: Alena Mornštajnová

Srdečně Vás zveme na sérii AUTORSKÝCH ČTENÍ.

Pětice českých autorů zamíří koncem července do Trhových Svinů. Připravují se na autorské čtení i besedu. Je to událost mimořádného významu:

Alena Mornštajnová bude po dlouhé době k vidění na jihu Čech.

Jiří Hájíček, Alena Mornštajnová, Petr Stančík, Lukáš Boček a Jan Štifter, série jmen současných českých autorů. Za svá díla získali řadu cen, Jiří Hájíček spolu s Petrem Stančíkem jsou držiteli ceny Magnesia Litera, Alena Mornštajnová a Jan Štifter zase laureáty České knihy. Hvězda Lukáše Bočka teprve vychází, do tisku právě připravuje román, který brzy vyjde v nejstarším tuzemském nakladatelství Vyšehrad.

Trhové Sviny se tak na jeden týden stanou metropolí české literatury a dost možná inspirací pro další psaní. Akce zaplní večery od pondělí 26. do pátku 30. července. Pokud počasí dovolí, odehraje se ve venkovních prostorách na řadě míst Trhových Svinů.