Téměř dokonalá láska

Pohřešovaná dívka Chloé, vězněná únoscem, se objeví po šesti letech. A (podobně jako její do velké míry reálný předobraz Natascha Kampuschová) stane se mezinárodní celebritou. Kdysi úspěšný novinář Greg, který před lety psal o dívčině zmizení, od ní dostává nabídku napsat její příběh. Svého únosce ale Chloé kryje. Proč? Greg je nucen do jejího příběhu ostře zasáhnout, i když to znamená střet s únoscem.