Zveme vás na Odbornou interaktivní přednášku s hypnotizérem Jakubem Kroulíkem. Ovládne vaši mysl lusknutím prstů a bez jakéhokoliv doteku hýbe vaším tělem. Možná se pokusíte bránit, ale nakonec stejně uděláte to, co chce on. Takovou moc nad Vámi může mít mentalista. Člověk, který se díky svým trikům umí ostatním lidem dostat pod kůži. Součástí programu jsou také praktické ukázky sugesce a hypnózy. Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 220 Kč.