Kabinety Stuchlé: Jindřichův Hradec

Kabinety Stuchlé. Kouzelný svět pohyblivých loutek

Loutkové krasavice tančící charleston, silák zdravící příchozího troubením na trumpetu, ožívající mořská panna, ale také cirkusové obludárium i do detailu provedená ložnice hraběnky Černínové o velikosti několika desítek centimetrů. To je okouzlující svět loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé, která vyrábí postavy ze dřeva, kůže, starého textilu, využívá i dráty, krajky či pštrosí peří a loutky umisťuje do dokonale vybavených zmenšených interiérů. Po úspěchu, který sklízela na několika výstavách u nás i v zahraničí, budou její nevšední loutky vystaveny v nové stálé expozici na jindřichohradeckém zámku. Výstava okouzlí nejen děti, ale i jejich rodiče.