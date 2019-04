Pohádková cesta v Českých Budějovicích

V jednom kouzelném lese hned za sedmero borovicemi a starým bukem, se rozkládá velké království, plné roztodivných pohádkových bytostí. Jaké to bude letos? Na trase je 8 stanovišť. Na každém stanovišti čekají 2 - 3 pohádkové bytosti. Rozpis stanovišť dostanou děti na startu. Děti plní u pohádkových bytostí jednoduché úkoly, odměnou jim jsou razítka do hrací karty a na konci malá odměna.

Kde: Začátek u dětského hřiště s pyramidou, Malý jez v ČB (Havlíčkova kolonie), konečná bus. č. 12, GPS (začátek) : 48.9623950N, 14.4790975E

Akce probíhá od 9.00 - do 12.00 hod., vhodné pro děti 0 - 8 let.

Vstupné: Předprodej: 60 Kč/dítě, 30 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma) Na místě: 90 Kč/dítě, 50 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma) 9.00 - 9.30 pouze rezervace 9.30 - 10.00 pouze rezervace 10.00 - 10.30 pouze rezervace od 10.45 bude možné koupit vstupenky na místě a přijít na blind:)

U dětské vstupenky je nutné vybrat čas vstupu, dospělí chodí jak se jim zachce. Časy rezervací jsou následující: 9.00, 9.30, 10.00 a 10.30. Od 10.45 mohou účastníci chodit bez rezervací a koupit si vstupenky přímo na místě. Děti do 1,99 let rezervaci nepotřebují. V případě, že uvedete čas 9.00, tak můžete vyrazit na trasu v rozmezí 9.00 – 9.30.

Přijdete-li později, nic se neděje, rezervace vám nepropadne. Jen doufáme, že to tak neudělají všichni:) Po uhrazení je rezervace považována za závaznou. Za děti ručí jejich rodiče po celou dobu konání akce. Vstupné vracíme do 11. 5. 2019. Po tomto datu už vám nezbude nic jiného, než vstupenky vyšmelit:).