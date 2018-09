V letošním roce 2018 si připomínáme kulatá výročí naší historie. Tím nejvýznamnějším z nich je jednoznačně 100 let od ukončení 1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky. Ovšem cílem této výstavy je přiblížit události, které se staly před 50 lety, tedy to, co se událo v roce 1968 s důrazem na Strakonice. Seznámíte se s obdobím tzv. pražského jara, průběhem srpnových událostí ve Strakonicích či autentickými výpověďmi pamětníků. To vše doplněné fotografiemi a archivními materiály. Součástí vernisáže bude i křest publikace Strakonice a srpen 1968.