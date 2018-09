Veteráni v centru města České Budějovice

Srdce jihočeské metropole bude v pátek 7. září patřit veteránům. Náměstí Přemysla Otakara II. a přilehlou ulici Dr. Stejskala zaplní stroje, které psaly automobilovou historii. Devátý ročník South Bohemia Classic sem zavede více než 140 posádek z jedenácti zemí světa a také několik dalších motoristických klenotů z doby dávno minulé.

Zatímco účastníci akce budou do centra města postupně přijíždět od půl druhé odpolední, program slavnostního startu mezinárodní setinové rallye klasických a sportovních vozů odstartuje ve 14 hodin koncertem kapely ŠouflŠou. Současně v ulici Dr. Stejskala vypukne výstava s názvem 100 let československého motorismu, konaná při příležitosti kulatého jubilea republiky. Od náměstí až k divadlu bude možné vidět tuzemské veteránské automobily a motocykly vyrobené v letech 1918 až 1989.

„Rádi přivítáme také diváky s veterány, a to nejen domácí produkce. Kdo má doma staré auto nebo motorku, může na náměstí během pátečního odpoledne přijet, budeme mít pro něj vyhrazeno parkoviště. Naším cílem je vytvořit v centru Českých Budějovic atmosféru, jaká každoročně bývá v ulicích italských měst při legendární rallye Mille Miglia. A právě další veteránisté, byť se vlastní soutěže neúčastní, takovou kulisu můžou vytvořit,“ vysvětluje ředitel South Bohemia Classic Pavel Kacerovský z pořádající agentury ČK motorsport.

Největší akce svého druhu na území České republiky odstartuje v 17:15 hodin. K vidění budou legendární, ale i méně známé značky – jmenujme například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Cadillac, Austin Healey, Ferrari, Chevrolet, Porsche, Škoda, Wolseley, Rover nebo Triumph. Posádky budou od Grandhotelu Zvon odjíždět v minutových intervalech ulicí Karla IV. na Senovážné náměstí a odtud směrem na střechu Mercury centra a cvičiště ÚAMK naproti Budvaru, kde pro ně mají organizátoři přichystaný první měřený test přesnosti.

Trasa dále vede přes Hlubokou, Holašovice, Chvalšiny, Český Krumlov a Přídolí až do cíle prvního dne v Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy posádky pojedou kolem Vltavy do Rožmberku, zavítají do Rakouska, Novohradských hor, Borovan, Trhových Svinů a také vystoupají na vrchol Kramolína ke Stezce korunami stromů. Vrcholem akce bude premiérová Grand Prix Kaplice se začátkem ve 13 hodin.