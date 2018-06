Mincování v Českých Budějovicích

Jihočeské muzeum v obměněné části stálé expozice Příběh města Českých Budějovic upozorňuje na jednu z významných epizod v historii města. Výstava přiblíží historii ražby mincí v Českých Budějovicích a její souvislost s dolováním stříbra v rudolfovském důlním revíru. Vedle ražeb královské mincovny z let 1569 – 1611 ze zlatníkového a tolarového období zde budou i ukázky brakteátů z 2. poloviny 13. století, kdy byly v Budějovicích s největší pravděpodobností mince raženy také.

V letech 1569 – 1611 fungovala v Českých Budějovicích královská mincovna. Na příkaz panovníka a pod dohledem královských mincmistrů byly v dnešním dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí raženy oběžné stříbrné mince – zlatníky, krejcary a jejich díly. Stříbro dodávaly prosperující rudolfovské doly; byli to právě rudolfovští těžaři, kteří několikrát upozorňovali na nebezpečné převážení stříbra do Prahy a žádali o zřízení mincovny v blízkosti dolů. Českobudějovická mincovna razila kvalitní stříbrné mince po 42 let, počátkem 17. století však začala produkce rudolfovských dolů znatelně slábnout a po zatopení štol byla těžba ukončena. Spolu s doly zanikla také mincovna.

Některé nálezy vrcholně středověkých mincovních depotů však naznačují, že v Budějovicích se mince razily již za vlády Přemysla Otakara II. v druhé polovině 13. století. Existence mincovny není spolehlivě doložena, nálezy souborů téměř identických brakteátů, které jsou v expozici také vystaveny, však tuto hypotézu podporují. Kromě nich si návštěvníci mohou prohlédnout i několik dalších mincovních depotů, nalezených v okolí Českých Budějovic.