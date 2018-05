Umění ve městě České Budějovice

Umění ve městě je sochařská výstava, která obohacuje, doplňuje nebo ozvláštňuje historické centrum Českých Budějovic. Město a parky se stávají galerií pod širým nebem a umění tak přichází za divákem do jeho přirozeného prostoru a nikoliv divák za uměním, jak se to odehrává v galeriích. A to je hlavní přínosem výstavy ve veřejném prostoru.

V každém případě přináší důvod k zamyšlení a především trochu jiný pohled na svět kolem nás.