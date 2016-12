Taylor Swift a Zayn se spojili pro nadcházejících Padesát odstínů temnoty

Už to budou dva roky, co do kin přišel film Padesát odstínů šedi. Ten se stal jedním z nejúspěšnějších snímků poslední let, kdy při rozpočtu čtyřiceti miliónu vydělal po světě více než pět set sedmdesát miliónů dolarů.

Díky filmu bylo natočeno několik skvělých songů, které se následně staly obrovskými hity. Například ústřední filmová píseň Love Me Like You Do, kterou nazpívala Ellie Goulding, je doposud největším komerčním hitem této zpěvačky. Díky zmiňovanému filmu a songu Earned It se evropský rádiový éter otevřel i pro kanadského zpěváka, který vystupuje pod uměleckým jménem The Weeknd.

V únoru 2017 se můžeme těšit na pokračování trilogie (tentokrát s názvem Padesát odstínů temnoty), ve které se opětovně představí Dakota Johnson a Jamie Dornan, ale například i Kim Basinger, Luke Grimes nebo zpěvačka Rita Ora. Americkou premiéru bude film mít 10. února, v evropských kinech (včetně těch českých) se dočkáme už o den dříve. Je logické, že i tentokrát film doprovodí speciální song.

O něj se postaralo hvězdné duo, které tvoří americká zpěvačka Taylor Swift a Zayn, bývalý člen kapely One Direction, který se však před časem vydal na sólovou dráhu. Na písni I Don't Wanna Live Forever se zpěvačka podílela jako autorka, o produkci songu se postaral Jack Antonoff, zpěvák americké indie kapely Bleachers. Balada s nádechem r&b a elektra si po celou dobu udržuje příjemně tajemnou náladu, čemuž napomáhají i výborně zvolené hlasy obou interpretů. Vypadá to, že se zrodil další velký hit a už nyní je vcelku jasné, že i Padesát odstínů temnoty bude dalším kasovním trhákem. Minimálně trailer vypadá velmi slibně!