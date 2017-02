Mýty o Vesmíru, o autoritách, nemocech a zdravotnictví: přednáška Mudr. Tomáše Lebenharta

Krajská knihovny Vysočiny Vás zve na přednášku pana Mudr. Tomáše Lebenharta.

Máte dojem, naše populace je fyzicky a psychicky zdravá?

Myslíte si, že zdravotnický systém a vědecká medicína funguje?

Jsme spokojení, šťastní? Je k něčemu spiritualita v našem životě?

Je zde nějaká autorita, která může tyto otázky zodpovědět?

Jsou to vědci? Jsou to církevní hodnostáři? Co je to náboženství?

Víme něco důležitého o vesmíru? Víme něco důležitého o sobě? O životě?

Má myšlení něco společného s moudrostí?

Společné zamyšlení nad těmito a dalšími naléhavými otázkami.