The Primitives Group + support: Ghost River

Legendární česká psychedelic rocková skupina The Primitives Group, známá v 60. letech také jako Primitivové vystoupila v letech 1967 a 1968 na československém beatovém festivalu a rok později se z důvodu emigrace Ivana Hajniše rozpadla.

Později na kapelu navázali The Plastic People of the Universe. Nyní se Primitivové vrací a 9. března vystoupí tato legendární kapela ve Futuru. Support obstarají Ghost River a Seed s DJ setem.