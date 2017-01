12. 1. - 10. 2. 2017

TRIKADELIA aneb tři strany jedné mince

Jakub Geltner, Jan Gemrot, Jaroslava Kadlecová, David Možný, Jan Šrámek a Veronika Vlková, Pavel Švec

Kurátorka: Veronika Zajačiková

Architekt výstavy: Miloš Marek

Civilizace si za staletí vybudovala uměle vytvořený kulturní svět, který žije svým životem a samospádem paralelně s přírodními cykly. Jak je to v případě lidské společnosti, která je označována termínem jiná kultura a jak je to s vnímáním světa z pohledu jedince? Není člověk schopen zažívat několik realit najednou - podobně jak vědci poukazují na možnost existence vesmírných paralelních světů - přeskakovat z jedné do druhé, z jednoho stavu 'duše' do dalšího. Autoři svými díly komentují nekonečný souboj přírodních zákonů a civilizačních návyků.

Kolektivní výstava se zabývá polohami vnímání světa s důrazem na vizuálně vnímanou skutečnost pod vlivem mentálních pochodů v hlavě člověka, a to v základě ze tří úhlů pohledu jakými je: běžně chápaná realita, jsoucno (vytržení z reality, satori) či moment odvlastnění (poblouznění a snění). Téma výstavy se váže také k odkazu tzv. posvátné geometrie a obrazci metatronovy kostky, která je základním vzorcem přírodních jevů a energií. Jaký by byl vzorec pro život v současné technologicky vyspělé společnosti?