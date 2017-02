Jan Melena - Kraniometrie

Jan Melena se narodil v Havířově 8. 11. 1986. Studoval malířství na FAVU VUT v Brně, klasickou archeologii na Masarykově univerzitě v Brně, dějiny umění a kulturní dějiny na Ostravské univerzitě v Ostravě.

V současnosti žije a tvoří v Praze. Ve své výtvarné tvorbě se zabývá převážně kresbou a grafikou. Zkoumá možnosti vlastní imaginace, prozkoumává rozsáhlý rezervoár historické vizuální paměti, kterou se vkládáním nových symbolů snaží rekontextualizovat a znovu oživit. Výsledkem těchto snah jsou hlavy bohů, nikdy neexistujících starověkých králů či medijních bytostí z jiných lidmi ještě nenavštívených planet.

Mezi své inspirační zřídla považuje spiritistické medijní kresby a Art brut. Věnuje se také ilustraci knih (Jan Vrak – Řeč která čeká na své ráno), kurátorství výstav současného umění a pravidelně přispívá svými texty o současném umění do převážně do internetových periodik (Literární noviny, Společenská revue Přítomnost atd.). Výstavu bude možné zhlédnout do 15. 3. 2017.