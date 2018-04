Queens of the Stone Age zavítají ve svém novém klipu do strašidelného domu, s posledním albem přijedou i do Česka

Duchařská karnevalová jízda vašimi nejhoršími nočními můrami – tak se dá ve zkratce popsat nový videoklip americké rockové kapely Queens of the Stone Age s příhodným názvem Head Like A Haunted House.

Klip vytvořil a natočil častý spolupracovník kapely Liam Lynch, který již natočil videoklipy kapelám jako Eagles of Death Metal, Foo Fighters, No Doubt a dalším. Lynch pracuje především s animacemi, které jsou viditelné i v klipu Head Like a Haunted House, kde se tak objevují useknuté ruce, létající talíře a kostlivci.

Píseň Head Like a Hounted House se objevila v novém albu Villains, které vyšlo v srpnu 2017 a které bylo nominované na cenu Grammy. Právě s ním se nyní kapela vydala na stejnojmenné turné a sklízí chválu od kritiky i tisíců nadšených diváků. The Guardian například označil Queens of the Stone Age za „nejlepší rock’n’rollovou kapelu na planetě".

Turné se uskuteční v Severní Americe a Evropě a samozřejmě nebude chybět ani český koncert. Tuzemští hard rockoví fanoušci se na Queens of the Stone Age mohou těšit 20. června, kdy kapela vystoupí v pražském Foru Karlín.