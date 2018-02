IAMX se v novém albu rozloučil se všemi svými démony

Zbrusu nové album jedné z nejvýraznějších postav elektronické alternativní scény Chrise Cornera aka IAMX vyšlo 2. února, hudebník se s ním osobně pochlubí i českým fanouškům – 17. března v pražské Meet Factory.

Hudebně i obrazově opulentní album Alive In New York elektronické hvězdy IAMX definitivně končí s hudebníkovými depresemi a démony, kteří ho dosud provázeli. Fanoušci tak budou při poslechu svědky přeměny lidské osobnosti, kdy člověk již definitivně není tím, kým býval, a přitom stále ještě není plně tím, kým se chce stát. A právě fanoušci hrají ve vzniku alba svou roli – deska byla totiž zároveň stvořena jako poděkování fanouškům za podporu v minulosti, ale také jako pozvánka na další fascinující cestu za hudebníkovým sebepoznáním.

Náladu alba charakterizují nejen samotné písně, kterých je celkem devět, ale také místo vzniku alba – kalifornská poušť, v níž v pojízdném nahrávacím studiu IAMX celou novinku stvořil. Ovšem všech devět tracků je silným svědectvím Chrisovy přeměny, ať už je to svižný groove ve skladbě Stardust, rozechvělý autorův vokál v Break The Chain, paralelní svět v Stalker či záverečný odkaz k modlitbě v písni The Power and the Glory. Ve čtyřech skladbách se objevila i kolaborace s americkou tatérkou, modelkou, muzikantkou a velkou Chrisovou fanynkou Kat Von D.

Alive In New York si mohou čeští fanoušci poslechnout naživo již 17. března v pražské Meet Factory.