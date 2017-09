Pátý ročník ekompilací odstartoval v Sokolově, na každé ze zastávek zahraje Thom Artway či Wohnout

V pořadí již pátý ročník putovího hudebně-vzdělávacího festivalu Ekompilace odstartoval. První vystoupení se odehrála 31. srpna v Sokolově a o den později i v Prachaticích. Na populární českou kapelu Wohnout či písničkáře Thoma Artwaye se mohou těšit i obyvatelé Humpolce, Klatov, Mělníka a Krnova.

Ojedinělý putovní festival, který si dává za cíl kromě zprostředkování zajímavého hudebního programu i poučit své návštěvníky o třídění odpadu, právě objíždí Českou republiku. Celkem se zastaví v šesti českých městech, za sebou již má 31. srpna Sokolov a 1. září Prachatice. Následovat bude Humpolec 8. září, Klatovy 15. září, Mělník 22. a Krnov 23. září, kde bude festival ukončen.

Na diváky Ekompilací čeká bohatý hudební program. Na každé ze zastávek se objeví i dva headlineři festivalu – kapela Wohnout a písničkář Thom Artway.

Dále se představí All These Memories, El’Brkas, Heda Down, Homer Street, Medapond a Neon Lads. Každý návštěvník navíc také získá kompilační CD se skladbami vybraných mladých progresivních kapel a samozřejmě i obou headlinerů. Na akci nebudou také chybět doprovodné vzdělávací programy zaměřené na třídění odpadu a životní prostředí.

Přehled termínů festivalu Ekompilace: