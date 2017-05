Festival Rozmarné léto láká na zábavný den pro celou rodinu

I letos připravuje festival Rozmarné léto zábavný den pro celou rodinu. U Máchova jezera se tak návštěvníci dočkají známých českých hudebních interpretů i zábavného programu nejen pro děti.

Festival Rozmarné léto se uskuteční na pláži Klůček Máchova jezera 22. července. “Chtěli jsme uspořádat takovou akci, na které se člověk nejen pobaví, odreaguje, ale i odpočine. Rozmarné léto je svým programem festivalem pro celou rodinu a věříme, že jsme vybrali právě takovou lokalitu, která odpovídá příjemnému a klidnému charakteru akce,” vysvětlili pořadatelé akce.

O hudební stránku celé akce se postarají známí čeští hudební interpreti. Headlinerem se stane Michal Hrůza, kterého doplní i kapela Wohnout či písničkář Pavel Callta. Chybět nebude ani ska formace Sto Zvířat, poprocková skupina Crossband, zpěvák Jakub Děkan a rocková partička Seven z Mladé Boleslavi.

Rozmarné léto nabídne rovněž bohatý program i pro ty nejmladší návštěvníci. Na festivalu vystoupí dětská kapela Čiperkové, dorazí i Pískomil se vrací, Divadlo Kůzle, Škola písničkou a Krejčík Honza. Děti do tří let mají navíc vstup na akci zcela zdarma. Ostatní zájemci seženou lístky v internetovém předprodeji v cenovém rozpětí od 200 do 350 korun.