Katy Perry přeje dobrou chuť. V novém klipu jde ale za hranici veškerého vkusu

Pokud chce v dnešní době někdo zaujmout masy, musí buď nabídnout skvělý produkt, nebo dokázat pořádně šokovat. To první americká zpěvačka Katy Perry dokázala již několikrát, o to druhé se pokouší posledních několik měsíců. V minulém klipu, který vznikl k písní Chained To The Rhythm, ukázala poprvé své růžové vlasy, ve zbrusu novém klipu se rozhodla jít ještě mnohem dál. Bohužel se vydala úplně špatným směrem.

Rok 2017 by měl být pro Katy Perry zlomový. V plánu má nové studiové album, pro jehož natáčení angažovala ty nejslavnější producenty v čele s Maxem Martinem či Shellbackem. Předchozí singl sice určitých úspěchů dosáhl, ale i tak zaostal za většinou jejich předchozích písní. Management tak musel přistoupit k dalšímu kroku - nabídnout něco, co na první pohled nevyvolává euforii, ale naopak zvláštní pocit rozhořčení až zhnusení.

A právě to u mnoha fanoušků dokázala Katy Perry v novém klipu k písni Bon Appétit. Nic proti tomu, když někdo má potřebu nazpívat píseň o vaření a jídle, když se ale má stát pokrmem sama zpěvačka, je to na pováženou. Klip Katy prezentuje jako kus flákoty, která je vyndána z folie, obalena v mouce, zasypána zeleninou, vařena ve velkém kotli a podávána jako hlavní chod. To vše doprovází i několik nechutných a hodně morbidních triků, které vyvolávají husí kůži, v těch povahově slabších až pocit odporu a hnusu.

Podobně reagují i zahraniční média, které klip považují za příšerný, děsivý a hnusný na pohled. I když to celé bylo myšleno jako nadsázka, kterou podporuje i uznávaný světový šéfkuchař Roy Choi, jež si v klipu zahrál, tohle se prostě naprosto nepovedlo a Katy Perry to od svých fanoušků asi pěkně slízne. Už reakce z prvního dne naznačují mnohé - 11 milionů zhlédnutí, ale bohužel skoro 16 % těch, kteří klipu dali palec dolů.