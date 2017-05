Biffy Clyro v novém klipu sumarizují uplynulé turné a zvou do Letňan

Nejpozději svým čtyři roky starým albem Opposites se trio Biffy Clyro etablovalo mezi nejlepší evropské rockové kapely. V loňském roce skupina potvrdila své kvality skvělou deskou Ellipsis, s kterou vyrazila i na velké turné. K jeho uplynulé části se vrací v právě zveřejněném klipu k novému singlu.

Singl Friends And Enemies je z loňského nosiče již šestým v pořadí a kapela jej sestříhala z natočených záběrů z koncertů, které k aktuální desce absolvovala v minulých měsících. A rozhodně měla z čeho vybírat. Turné započala již v létě minulého roku a absolvovala během něj více než osmdesát vystoupení. Jedním z těch prvních byla i Praha, takže pokud budete klip sledovat pozorně, možná se někteří ve videu taktéž uvidíte.

Videoklip k singlu Friends And Enemies ale skvěle funguje i jako pozvání na to, co Biffy Clyro plánují v tomto roce. Díky úspěchu desky Ellipsis budou již 9. května pokračovat v její propagaci na koncertních pódiích. Nejprve bude skotská kapela koncertovat v Americe, koncem května se opět vrátí do Evropy, kde setrvá až do konce srpna. Během letních měsíců zahraje na všech zásadních evropských festivalech (Pinkpop Festival, Download Festival, Glastonbury, Sziget, etc.), ale odehraje i několik speciálních vystoupení.

Jedním z nich bude určitě i to 4. července v Praze. Jen na čtyřech koncertech v rámci turné Guns N' Roses budou Biffy Clyro v pozici předskokana této americké legendy. A je určitě velmi potěšující, že jednou z nich bude právě naše metropole, kde se koncert uskuteční na letišti v Letňanech.