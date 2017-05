Depeche Mode již zítra odstartují turné. Generálku pro fanoušky ale na poslední chvíli zrušili

Již zítra (5. května) odstartuje ve Stockholmu velké světové turné Depeche Mode, s kterým kapela během května dorazí i do Prahy. Všechny přípravy probíhaly dle plánu - až do včera. Britská legenda měla odehrát speciální koncert pro fanoušky, který ale na poslední chvíli zrušila.

Přes službu Spotify kapela vybrala desítky fanoušků ze Stockholmu a okolí, kteří ve svých playlistech nejvíce točí právě písně Depeche Mode. Těm v pondělí rozeslala pozvánku na výjimečný koncert s podtitulem Dress Rehearsal, leč jen pár hodin před jeho uskutečněním show zrušila. Co se přesně stalo, není v současné době jasné, ve zprávě, která byla uživatelům odeslána stejnou službou, bylo uvedeno, že za zrušením exkluzivního koncertu byly technické problémy.

Lze tedy doufat, že do pátečního večera, kdy turné odstartuje ve stockholmské Friends Arena, budou všechny problémy odstraněny a Depeche Mode tak rozjedou jednu z nejrozsáhlejších koncertních šňůr opravdu ve velkém. Podle nepotvrzených informací kapela odehraje zhruba polovinu písní z nové desky Spirit, kterou doplní ty největší a nejžádanější hity. Chybět nebude Enjoy The Silence, Never Let Me Down Again, World In My Eyes nebo Pain That I’m Used To.

V tomto týdnu bylo navíc potvrzeno, že Depeche Mode budou mít na většině evropských zastávek hned dva předskokany. Například v Praze to 24. května bude vedle již potvrzených The Raveonettes britská tříčlenná formace F.O.X.

I když je pražský koncert oficiálně vyprodán, fanoušci depešáků mají poslední šanci. Před pár hodinami totiž bylo uvolněno několik posledních desítek vstupenek na sezení v kategoriích silver a bronze. K mání jsou za 1 490 a 1 590 Kč.