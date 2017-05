Kiss v Moskvě odstartovali světové turné. Do Brna přivezou i speciálního hosta

Legendární americká kapela Kiss se právě vydala na další turné, během kterého za pár týdnů dorazí opět i do České republiky. Zároveň odtajnila i speciálního hosta, který publikum před jejich vystoupením rozehřeje. V případě české zastávky to bude britská formace RavenEye.

Kiss odstartovali velkou šňůru s názvem KISSWORLD 2017 první květnový den, kdy vystoupili v Moskvě. Vyprodaný olympijský stadion se dočkal téměř dvouhodinové show, která čítala celkem devatenáct položek. Celou show otevřel song Deuce, a pak už fanoušci dostávali jeden osvědčený hit za druhým - došlo na Lick It Up, I Love It Loud, Crazy Crazy Night nebo Psycho Circus. Kapela samozřejmě nezapomněla ani na přídavek, který tvořily profláknuté hitovky Detroit Rock City, I Was Made for Lovin' You a Rock and Roll All Nite. Návštěvníci tak dostali průřez celou diskografií této legendy, která doposud vydala již dvacet studiových alb.

Téměř identická show čeká i české fanoušky, kteří se na Kiss mohou těšit již 20. května v Brně. Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley a Peter Criss si do moravské metropole přivezou i speciálního hosta, kterým bude britská kapela RavenEye. Tříčlenná formace funguje od roku 2014, ale i během tak krátké doby si dokázala vytvořit silnou základnu fanoušků. České publikum se o tom mohlo přesvědčit již na podzim roku 2015, kdy se představila jako předskokan na koncertě kytaristy Slashe. Tentokrát se kapela vrátí do České republiky, aby zde představila své debutové album Nova.

Koncert Kiss a jejich supportu RavenEye se uskuteční na brněnském výstavišti BVV a vstupenky na něj seženete v cenových relacích 990 - 2 190 Kč. K mání je i posledních pár VIP balíčků, jejichž obsah najdete zde.