Paramore jsou po čtyřech letech zpět. V květnu bude nové album, v červenci ho představí na Rock For People

Americká kapela Paramore si od roku 2004, kdy vznikla, vybudovala za oceánem opravdu velmi silnou pozici. Velkou oblibu si získala ale i v Evropě, a to nejen díky dravým, leč chytlavým rockovým písním, ale i díky nádhernému hlasu charismatické frontmanky Hayley Williams. Poslední album vydala před více než čtyřmi lety, ale to se již velmi brzy změní.

Skupina totiž před pád dny zveřejnila novou píseň. Singl Hard Times předznamenává vydání alba After Laughter, které se objeví na trhu již 12. května. Pátá studiová deska populární americké kapely je nejen za oceánem spojena s velkým očekáváním. Od debutu All We Know Is Falling z roku 2005 se skupina komerčně stále zlepšuje a jejím dosavadním vrcholem je již zmiňovaná eponymní deska z roku 2013. S ní Paramore dobyli vrchol hitparád na obou březích Atlantiku včetně největších trhů v Anglii a Americe a za skladbu Ain't It Fun, která je jejich komerčně nejúspěšnějším singlem kariéry, získali Grammy.

Před natáčením novinky After Laughter skupina prošla personálními změnami - krátce před koncem roku 2015 ji opustil baskytarista a zakládající člen Jeremy Davis, do sestavy se naopak vrátil někdejší bubeník kapely Zac Farro. V tomto obměněném složení kapela dala dohromady kolekci dvanácti písní, se kterými již v polovině června vyrazí i na velké světové turné.

Začne Evropou, kde odehraje celkem osmnáct koncertů. Jednou z těchto zastávek bude i Česká republika, kde se Paramore ukáží již 5. července. Právě byli totiž oznámeni jako headlineři druhého dne festivalu Rock For People, který se letos v Hradci Králové uskuteční mezi 4. a 6. červencem.