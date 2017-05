Lady Gaga nečekaně představila nový singl. Že by avizovala novou desku?

Zatímco si většina Evropanů užívá velikonočních svátků, v Kalifornii tento víkend probíhá ostře sledovaný festival Coachella, který dává šanci nejen zástupcům indie scény, ale i hodně známým popovým umělcům či DJům a producentům. Pro hudebníky je poctou být jeho součástí, proto se většina chce ukázat v tom nejlepším světle. Speciální vystoupení si tak letos připravil například Martin Garrix, kapela Radiohead, DJ Snake nebo i zpěvačka Lady Gaga.

Ta se stala headlinerem druhého dne tohoto festivalu a zakončila svým koncertem sobotní den. Její vystoupení se sice neslo v duchu posledního alba Joanne a zpěvačka nevynechala ani své dřívější hity, ale všechny přítomné i miliony fanoušků, kteří festival sledují živě přes internet, překvapila tím, že právě zde ve světové premiéře představila svůj nový singl The Cure.

Pomalý song, který dává vzpomenout na hudbu let devadesátých, s americkou zpěvačkou napsal DJ White Shadow, který stál i u vzniku písní Applause a Born This Way. Okamžitě po jeho představení byly sociální sítě zahlceny pochvalnými reakcemi od fanoušků z celého světa, což podpořila i sama Lady Gaga, která studiovou verzi písně okamžitě nabídla na všech streamingových platformách a digitálních obchodech s hudbou.

Pokud si ji chcete poslechnout či stáhnout v celé své kráse, máte možnost například zde. Pokud vás spíše zajímá reakce na její živé podání, máte možnost pod článkem. A mimochodem, festival Coachella sice dnes končí, ale jeho druhé kolo, který nabídne úplně stejný line-up, se uskuteční mezi 21. a 23. dubnem. Živě jeho průběh budete moci sledovat na tomto odkazu.

