Hellerův Gold za všechny peníze vychází v novém vydání

Gold za všechny peníze patří mezi nejznámější díla amerického satirika Josepha Hellera, jenž se proslavil zejména knihou Hlava XXII. Román, který vypráví o profesorovi angličtiny Bruci Goldovi a jeho politických ambicích, vyšel ve Spojených státech poprvé v roce 1979, u nás vychází nyní v novém, již pátém vydání, tentokrát pod hlavičkou nakladatelství Plus.

Kniha, v níž Heller používá mnohých autobiografických prvků, nastiňuje část života původem židovského vysokoškolského učitele Bruce Golda, který se pod tlakem své velké rodiny (složené ze samých silných osobností) rozhodne dát na politickou dráhu. Současně tak činí proto, aby sám sobě, svému otci a staršímu bratrovi dokázal, že není nula, a doufá, že se do něj při každé příležitosti přestanou strefovat, současně se snaží utéct před nudným manželstvím a problémovou dcerou do světa, do nějž nejspíš tak úplně nepatří.

Na Washington a politiku obecně je pohlíženo jako na komickou, ubohou frašku, kde se člověk nejvíce proslaví, když neudělá vůbec nic, takové nic se krásně roznese ve vysokých kruzích a za každé nic je Goldovi slíbeno další a další povýšení. Bílý dům je místo, kde člověk může dosáhnout čehokoli, ale nejprve se tam musí dostat, což se Goldovi nedaří. Místní hra na status, původ a bohatství má totiž už rozdané karty, a ať se Gold snaží sebevíc, se svými soupeři není schopen držet krok.

Gold měl jakousi slabost pro zamilovávání se. Kdykoli neměl co na práci, zamiloval se.

Ačkoli může mít čtenář na začátku knihy trochu problém orientovat se v množství postav, zejména Goldových sourozenců, jejich partnerů, případně jeho přátel ze studií, když se zdařile prokouše prvními kapitolami a naladí se na způsob, jakým je román napsán, nabízí se mu možnost se skvěle pobavit. Je trochu škoda, že dějově se vše točí pořád dokola a kromě Goldova klesajícího nadšení ze slibované kariéry a rostoucího zmatku v jeho milostných dobrodružstvích se v podstatě nic nemění, přesto však kniha nenudí, naopak často člověka rozesměje, a je ideální pro ty, kdo si nezakládají na epických příbězích, ale rádi se ponoří i do zábavného zrcadla, které autor nastavuje americké politické scéně.