Do Prahy se vrátí kapela The Kooks! S sebou přiveze zbrusu nové songy

Po úspěšném koncertu na loňském premiérovém ročníku festivalu Metronome se do české metropole vrátí britská indie rocková kapela The Kooks, aby odehrála českým fanouškům samostatný koncert. Během něj představí to nejlepší ze své diskografie i zbrusu nový materiál.

Brightonská kapela The Kooks na sebe poprvé výrazně upozornila již svým debutovým albem Inside In/Inside Out, které vyšlo v roce 2006, dva roky od založení skupiny. Tato prvotina slavila obrovský úspěch. Ve Velké Británii dosáhla hned pětkrát na platinovou desku, v Irsku se jí to povedlo dvakrát a úspěchy slavila také v Austrálii. Nezaostávala za ní ani druhá deska Konk, jež se hned po vydání umístila na prvních místech britských hitparád.

Do dnešních dní doplnila diskografii kapely ještě další dvě alba - Junk of the Heart a poslední Listen z roku 2014. Ve svých písních kombinují The Kooks indie rock, pop i post-punk. Nebojí se ale ani melodií typických pro žánry, jako jsou reggae, ska, funk, soul či hip hop. A právě s tímto originálním mixem, kterým zaujali tisíce fanoušků po celém světě, přijedou opět do České republiky.

Pražský koncert The Kooks se uskuteční v Malé sportovní hale 26. května. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 990 korun. Kapela slibuje elektrizující show, během níž zazní její největší hity, skryté klenoty i zbrusu nový materiál, na němž poslední rok intenzivně pracuje.