Pink Floyd vydají v březnu části The Early Years 1965 - 1972 samostatně

Legendární skupina Pink Floyd nedávno vydala luxusní komplet The Early Years 1965-1972. Ten byl odbornou kritikou zároveň vyhlášen jedním z nejlepších hudebních box-setů minulého roku. Jeho jednotlivé komponenty budou koncem března zpřístupněny samostatně pod souhrnným názvem The Early Years: Individual Volumes.

Opulentní box The Early Years 1965-1972, který Pink Floyd vydali loni v listopadu, obsahuje nevydané demosnímky z alb The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets, Meddle a Atom Heart Mother, televizní vystoupení, živé záznamy i další archiválie z uvedeného období. Jde o skutečnou sběratelskou lahůdku, která na deseti CD, devíti Blu-ray discích, jedenácti DVD a pěti sedmipalcových vinylových singlech nabízí především přes dvacet nevydaných písní včetně Vegetable Man a In The Beechwoods z roku 1967, přemíchané a předělané verze skladeb z filmu Zabriskie Point z roku 1970, sedm hodin dříve nezveřejněných živých audio nahrávek, více než patnáct hodin video záznamů raritních koncertních vystoupení a rozhovorů, tři celovečerní filmy a mnoho dalších bonusů.

Jde o jedinečný pohled na ranou tvorbu jedné z nejdůležitějších hudebních skupin všech dob, o příležitost slyšet, jak se měnila tvář kapely od singlu Arnold Layne k dvacetiminutovému epickému kusu Echoes. The Early Years 1965-1972 detailním způsobem mapuje, jak se vyvíjela cesta Pink Floyd od setkání Rogera Waterse, Richarda Wrighta, Nicka Masona a Syda Barretta v londýnské Regent Street Polytechnic přes odchod Syda Barretta a okamžik, kdy se ke skupině připojil David Gilmour, až do období před vznikem zásadní desky The Dark Side Of The Moon.

Kapela již 24. března box rozebere na šest částí (CAMBRIDGE ST/ATION, GERMIN/ATION, DRAMATIS/ATION, DEVI/ATION, REVERB/ATION, OBFUSC/ATION), jejichž názvy vymyslel Roger Waters, a poskytne je samostatně v knižním formátu. Celky poskládané dle jednotlivých roků 1965-1967, 1968, 1969, 1970, 1971 a 1972 budou k dispozici vždy v kombinaci CD/DVD/Blu-ray a jistě potěší nejen nadšené badatele a nejvěrnější fanoušky, ale hlavně i ty, kteří si loňský box za necelých patnáct tisíc nemohli dovolit. Samostatná vydání se na trh totiž dostanou za velmi příznivou cenu kolem tisíce korun za kus.