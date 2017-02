Watermät se koncem února pokusí vyprodat Roxy

Už je to rok a čtvrt, co se českému publiku poprvé představil francouzský producent Watermät. Ten byl v té době ostře sledovaným díky úspěchu jeho singlu Bullit, s nímž bodoval v mnoha světových hitparádách. Již za pár dní se tento hudebník vrátí na místo činu - již 24. února se pokusí opětovně vyprodat pražský klub Roxy.

Vlastním jménem Laurent Arriau, který se hudbě věnuje profesionálně od roku 2013, za poslední rok dosáhl mnoha dalších hudebních zářezů. Všechny jeho novinky najdeme opět pod hlavičkou labelu Spinnin' Records a fakt, že prvním krokem v jeho kariéře bylo produkování hudby před vystupováním, je cítit z každé skladby. Ať už jsou to hity Frequency, Empire, Portland nebo stále aktuální skladba Fade, kterou do svých setů zařazuje mnoho z jeho DJských kolegů.

Na vystoupení Watermäta v Praze se můžete naladit ještě dnes. Rozjel totiž nedávno pravidelnou měsíční rádiovou show Bonjour Radio, kterou si můžete poslechnout na jeho oficiálním Soundcloudu. Pokud to do 24. února vydržíte, máte se rozhodně na co těšit. Jako support na akci v Roxy totiž vystoupí i Manio, Subgate, Tokátko a Madelaine & Bastien.

Vstupenky na tuto akci seženete v obvyklých předprodejích a v druhé vlně za ně zaplatíte 270 Kč.