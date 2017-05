Žánrovou Cenu Anděl za rok 2016 si odnesla zpěvačka Lenny a hiphopeři Pio Squad

Ceny Anděl v žánrových kategoriích pro rok 2016 jsou uděleny. Tyto ceny udělují hudební odborníci, kteří po celý rok sledují dění v jednotlivých hudebních žánrech. Ve středu večer v pražském Lucerna Music Baru tak získala svou žánrovou cenu například zpěvačka Lenny za nahrávku Hearts.

Udílení žánrových cen je už tradičně „předskokanem“ před hlavním slavnostním udělováním Cen Anděl, které se letos uskuteční 22. května. Nominovaná je zde i zpěvačka Lenny, dcera Lenky Filipové, která ve středečním udílení žánrových Cen Anděl uspěla v kategorii Rock & Pop. Sošku „hlavních“ Cen Anděl si může odnést za album roku, skladbu roku, videoklip roku a také ve významné kategorii zpěvačka roku.

V kategorii alternativní hudba si cenu odnesl Martin Evžen Kyšperský za své čtvrté album Vlakem. V elektronické hudbě kritici ocenili projekt dné za album These Semi Feelings, They Are Everywhere, za kterým stojí producent Ondřej Holý. Tato deska již obdržela cenu české hudební kritiky Apollo za nejlepší domácí album loňského roku a stala se také Deskou roku na hudebních cenách Vinyla. V kategorii Folk & Country zabodovala Martina Trchová & Trio s albem Holobyt a cena za kategorii Jazz & Blues putovala do rukou jazzového kytaristy Davida Dorůžka.

V kategorii Hip-hop bylo oceněno seskupení Pio Squad a cenu za žánr Ska & Reggae získala kapela The Chancers. V tvrdších žánrech zvítězili Master's Hammer s Formulae (kategorie Hard & Heavy) a punkeři Ucházím s albem Fragmenty vášní. Nominaci proměnil také kontrabasista Jiří Slavík za album Mateřština.

Žánrové Ceny Anděl 2016 – kompletní výsledky

Alternativní hudba

Martin Evžen Kyšperský - Vlakem

Elektronická hudba

dné - These Semi Feelings, They Are Everywhere

Folk & Country

Martina Trchová & Trio - Holobyt

Hard & Heavy

Master's Hammer - Formulae

Hip-hop

Pio Squad - Stromy v bouři

Jazz & Blues

David Dorůžka – Autumn Tales

Punk & Hard core

Ucházím - Fragmenty vášní

Rock & Pop

Lenny - Hearts

Ska & Reggae

The Chancers - Trigger Warning

World music

Jiří Slavík – Mateřština

Foto: oficiální archiv Lenny (Matúš Tóth)