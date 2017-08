Proměny Obchodního domu ve Zlíně

Jak se v průběhu let měnila podoba zlínského Obchodního domu, známého také jako Prior, a co mu přinese právě zahájená rekonstrukce?

To vše přiblíží zájemcům výstava fotografií a vizualizací, která je až do 31. srpna k vidění ve foyeru Krajského úřadu ve Zlíně. Obchodní dům od července prochází rekonstrukcí, která této 85 let staré baťovské dominantě Zlína vrátí původní vzhled a přinese novou, modernější náplň. Historii stavby představuje 15 velkoformátových fotografií, z nichž nejstarší pochází z roku 1931 a zachycuje obchodní dům ještě v době výstavby.

Další snímky mapují jeho proměny v baťovské a poté i socialistické éře až po nové tisíciletí. Raritou je snímek zachycující ruch v jídelně pro Baťovy zaměstnance z roku 1935 nebo fotografie výlohy s vystaveným zbožím z roku 1941.

Dalších 11 vizualizací pak přibližuje, do jaké podoby chce společnost Prior budovu uvést během rekonstrukce, která má být ukončena v létě příštího roku. Představují nejen návrhy exteriéru, ale i vnitřních prostor – podobu chystané obchodní pasáže, hotelovou restauraci i wellness centrum.