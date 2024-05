Zlín Film Festival 2024 ve Zlatém jablku

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko ve Zlíně je tradičně jedním z hlavních míst, kde se odehrává program Zlín Film Festivalu. I letos zde najdete spoustu příležitostí, jak si festival užít. 64. ročník se koná od 30. května do 5. června.

Golden Apple Cinema ve svých kinosálech nabídne 293 filmů z 55 zemí světa. U mnohých z nich jsou festivalové projekce jedinou příležitostí, jak je v Česku zhlédnout. Na své si přijdou děti od těch nejmenších, školáci, teenageři, ale i dospělí. Je opravdu z čeho vybírat.

Ve Zlatém jablku budete mít také každý den příležitost setkat se s hvězdami filmového plátna osobně. Oblíbené komentované autogramiády se konají vždy od 17 hodin. Zajímavé hosty k rozhovorům přivítá i studio Českého rozhlasu Zlín, které bude z festivalového Zlatého jablka vysílat živě denně mezi 14. a 16. hodinou.

Další osobnosti bude možné vidět při tradiční charitativní akci Pečení s UNICEF. To se uskuteční v sobotu 1. června od 9 do 14 hodin. Pečivo budou prodávat právě známé tváře a výtěžek z prodeje poputuje na podporu programů UNICEF na pomoc dětem.

Novinkou v programu ve Zlatém jablku jsou hry na všechny způsoby. Virtuální hry, neboli VR gaming, budou k dispozici každý den od 9 do 19 hodin. Vyzkoušet si můžete hru od českých vývojářů Beat Saber.

Exotickou japonskou hračku Kendama, která procvičuje dovednosti a pohybové schopnosti, nabídne stejnojmenný workshop v neděli 2. června od 9 do 19 hodin.

A nadšenci do Pokémonů určitě ocení Pokémon den. V pondělí 3. června od 9 do 16:30 hodin si mohou do Zlatého jablka přijít „trejdovat“ Pokémon karty, ale také se naučit, jak s nimi hrát, jak určit jejich hodnotu či jak poznat padělek. Připraveny jsou také hry a soutěže o Pokémon produkty.