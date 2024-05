ZDV Fryšták zve na divadelní představení Pátá dohoda, které se koná 28. srpna 2024 od 18:00 hodin v sále ZDV Fryšták.

V představení Pátá dohoda účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek. Výtěžek z této akce bude věnován zlínské nadaci Most k domovu.

Vstupenky na představení zakoupíte v pokladně ZDV Fryšták Po–⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pá od 12–⁠⁠⁠⁠⁠⁠15 hodin nebo na čerpací stanici ZDV Fryšták kdykoliv, cena 400 Kč.

Jaroslav Dušek – Pátá dohoda ve spolupráci s Klubem Lávka Based on the book The Fifth Agreement © 2010 by Miguel Angel Ruiz, M.D., Jose Luis Ruiz, and Janet Mills. Produced with permission of Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, CA 94903. All rights reserved.