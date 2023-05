Valašský špalíček 2023

Folk blues beat festival Valašský špalíček patří ke stálicím moravské festivalové scény. Letos se v areálu zámku Žerotnů ve Valašském Meziříčí představí bubeník Clive Bunker z kapely Jethro Tull, Dave Kelly z kapely The Blues Band, Ján Lehotský z kapely Modus. Dále interpreti jako Čechomor, Vlasta Redl s kapelou, Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat, Folk Team, Synkopy 61, The Bluesman: Good Bye s H. Ulrychovou, E. Viklickým, P. Fiedlerem, J. Jerry Löfflerem, J. Vraštilem, V. Gruntem, R. Březinou a kapelou Blues Power. Luboš Pospíšil & Trio Poesis, Petr Váša jede Z kopce. Chybět nebude polská bluesová scéna s Blues Fighters, Blues Time, GED či Grzegorz Kapolka Trio. To samozřejmě není vše. Kompletní program na www.valasskyspalicek.cz.

Výčet účinkujících: Clive Bunker from Jethro Tull (UK) with Riki Massini and The Bonus Track (IT), Dave Kelly (UK), Čechomor (CZ), Ján Lehotský (SK), Vlasta Redl s kapelou (CZ), Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat (CZ), Blues Fighters (PL/USA), The Bluesmen: GoodBye s H. Ulrychovou, E. Viklickým, P. Fiedlerem, J. Jerry Löfflerem, J. Vraštilem, V. Gruntem, R. Březinou a kapelou Blues Power (CZ), Luboš Pospíšil & Trio Poesis (CZ), Synkopy 61 (CZ), Grzegorz Kapolka Trio (PL), Daryl Strodes Band (USA/PL), Folk Team (CZ), Blues Time (PL), Onus Blues (PL), Bužma & Ptaszek (CZ), Jaroslav Hutka (CZ), Steve Big Man Clayton Band (UK/CZ/SK), Sbor hudby (CZ), Petr Váša jede Z kopce (CZ), GED (PL), Band of Heysek & Phil Shoenfelt (CZ/UK), Marek Wolf & Erich Boboš Procházka (SK), Slepé střevo (CZ), Pavol Hammel sólo: křest alba Protestsongy… Link na vstupenky: http://tickets.colosseum.eu/incoming.aspx?mrsid=18&eventid=1688830