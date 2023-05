Katapult Nostalgia tour 2023

Bylo, nebylo, čas běžel jako splašená koza a najednou – Bum Bác! Píše se rok 2023. Seběhlo se to jako na potvoru – Olda Říha – mozek, srdce a duše Katapultu slaví 75. narozky a 60 let na scéně. (1963- 2023). A tak se s tím Olda nepáral a Katapult připravil výroční turné Nostalgia.Udělal si navíc náramnou radost a ještě před turné vyjde novinkové album Nostalgia. Dva bouráci: Vašek Zima-bicí a Bigman Kódl-basa+zpěv, kteří album s Oldou nahrávali, s ním jedou i na koncertní turné. Nová etapa pro Katapult je tady a to se vším všudy. Tečka. Konec pohádky - Startujou!