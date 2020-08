Diashow s cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou

Návštěva Afriky je plná vzrušení ze splněného snu. Expedici zahájíme na Viktoriiných vodopádech v Zimbabwe. Přejedeme a posléze přeletíme do delty řeky Okavango v Botswaně. Ve Svazijsku budeme obdivovat pestrobarevné tanečníky. Cestu po Jihoafrické republice začneme v Kapském městě. Ustrneme nad množstvím zvířat v Krugerově parku i u tučňáků při cestě na mys Dobré naděje. V Namibii prožijeme dobrodružství s kočkovitými šelmami a s tajuplnou Afrikou se rozloučíme v kouzelné poušti Sossusvlei.

Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů. V Česku i zahraničí organizuje tématické fotovýstavy o krásách světa. Jiří Kolbaba (*15. dubna 1957 Brno) je český cestovatel, fotograf a spisovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů. Procestoval všech šest kontinentů planety, více než 130 zemí světa. Je popularizátorem poznávání cizích kultur a ochrany fauny a flóry. Spolupracuje s mnoha tištěnými i elektronickými médii, na rádiu Impuls má již mnoho let populární autorský pořad o cestování. Známá jsou zejména jeho jevištní diashow pro různé skupiny v celém Česku. Velkoplošné fotografie prezentuje při rozsáhlých výstavách doma i v zahraničí. Dosud vydal 8 publikací. Na začátku roku 2012 se připojil k vědecké expedici výzkumníků z Masarykovy univerzity v Antarktidě. V rámci dobrovolnického programu se podílí na chodu a zazimovávacích pracích na polární stanici J. G. Mendela.

