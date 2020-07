... a je to! Oblíbení čeští kutilové PAT a MAT ve Zlíně. V mnoha dílech

televizních večerníčků už zvládli spoustu úkolů. Doma, na chatě, na

zahradě... Ale nyní zavítali do prostředí, které ještě neznají - do divadla! I

tady přišli všechno natřít, vyspravit, smontovat, přišroubovat, nařezat... ale

zároveň začnou objevovat, jaké zázraky a tajemství umí jen a jen DIVADLO.