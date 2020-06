Argema a další

LETNÍ AKCE: ARGEMA + O5&RADEČEK + KOWALL COMPANY! Léto začíná a blbá nálada končí… Pojďme to oslavit pořádnou hudební jízdou!

Během léta uspořádáme několik skvělých koncertů. Pokračujeme v pátek 31. července. Takových pátků by mohlo být více… Přijďte si posedět do našich zahrad na lahodné pivo a výborné občerstvení z restaurace Na Rynku. K tomu si poslechnete mladou rockovou skupinu z Přerova Kowall Company a poté to přijde… Vloupám se, Jarošovský pivovar, Praha, Tohle je ráj, Buru rád, Jen s Tebou být… mohli bychom vyjmenovat desítky skvělých hitů skupin Argema a O5&Radeček. Kluci z Argemy se na Vás navíc tolik těší, že si na Vás připravili nálož 90 minut jejich největších pecek!

Akce proběhne v areálu Výstaviště Kroměříž pod krytým přístřeškem, takže slunce ani déšť si na nás nepřijde.

Vzhledem k současné situaci bude akce pouze pro omezený počet 300 návštěvníků a samozřejmostí bude dezinfekce, čerstvý vzduch, špičkové pivo a výborná nálada:-)

Abyste měli jistotu, že se na koncert dostanete, zakupte si vstupenku v předprodeji.

Další koncerty budou následovat! Informace zveřejníme brzy. Sledujte naše sociální sítě a web, ať Vám nic neunikne.

Harmonogram akce:

16:00 Otevření areálu

17:00 – 18:00 Kowall Company

18:30 – 20:00 ARGEMA

21:00 - 22:00 O5 a RADEČEK