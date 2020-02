Kašavský kros 2020

Běžecký terénní závod pro děti i dospělé. Trasy od 100 m do 15 km. Hlavní trasa A: 16 km (700 m+ / 700 m-) Doprovodná trasa B: 7,5 km (300 m+ / 300 m-) Děti dívky a chlapci, školka (5 - 6 let / 2014 - 2013) trasa 200 m dívky a chlapci, ml. přípravka (7 - 8 let / 2012 - 2011) trasa 300 m dívky a chlapci, st. přípravka (9 - 10 let / 2010 - 2009) trasa 750 m dívky a chlapci, ml. žáci (11 - 12 let / 2008 - 2007) trasa 750 m dívky a chlapci, st. žáci (13 - 14 let / 2006 - 2005) trasa 1300 m dívky a chlapci, prďoši (4 roky / 2015 a mladší) trasa 100 m